Francis TRANCART

Professionnel du commerce de services techniques aux entreprises sur un plan national, je souhaite me concentrer à un niveau Régional.

Mission quotidienne :

Manager du commerce, Apport de solution, construction et rédaction des offres, prise en charge d'appel d'offre.

Suivi des affaires, manager technique et planification.

Animateur RH d'un point de vente

Facturation et recouvrement.

Compétence comptable et budgétaire, Reporting



Sur une région maitrisée, je souhaite prendre en charge un porte feuille en tant qu'ingénieur Commercial ou responsable d'un centre de profit.



Mes compétences :

Animation des ventes

Commerce B2B

Gestion du stress

Technique

Développement commercial

budgets

service maintenance

leurs maintenance

Suivi management

ISO 900X Standard