Francis TURNER

Au cours du XXème siècle, l’automobile, le transport aérien, l’ordinateur personnel ont considérablement chamboulé nos vies. Dans chaque cas, ces découvertes ont accordé aux Entrepreneurs et Investisseurs de la première heure de jouir d’une richesse sans précédent. Bien que la prochaine grosse affaire du XXIème siècle n’en soit qu’à ses balbutiements, elle promet déjà de transformer nos vies de façon similaire. La prochaine grosse affaire est la "révolution du mieux-être".



C’est un besoin nouveau qui caractérise notre manière de nous nourrir, de faire de l’exercice, de dormir, de travailler, d’épargner, de vieillir, de paraître et presque tous les autres domaines de notre vie. Qu’il s’agisse de notre régime alimentaire ou encore de notre choix de pâte dentifrice, de shampoing, de cosmétique ou d’article de literie, notre désir du mieux-être envahit nos décisions. La conscience publique s’éveille peu à peu et nous exigeons de nos produits qu’ils soient davantage sûrs et axés sur la prévention parce que nous ressentons de plus en plus l’effet qu’exercent ces simples choix sur notre mieux-être.



Le commerce du mieux-être est proactif :

- les gens en deviennent volontairement les clients afin de se sentir en meilleure santé, de réduire les effets du vieillissement et d’éviter de devenir les clients du commerce de la maladie.

- nombreux désirent désormais être clients de cette approche santé préventive.

Et ceci donne lieu à l’une des plus formidables occasions d’affaire de notre temps à laquelle nous vous invitons : Instruire les consommateurs sur des produits dont ils ignorent l’existence et leur fournir la nourriture-santé, les vitamines et les nutriments aujourd’hui absents de nos aliments.



COMMENT PRENDRE PART A CETTE NOUVELLE INDUSTRIE ?

Telle est la question que nous nous sommes posés.

Ne voulant plus de revenus limités, restreints à notre propre capacité, nous avions compris que nous devions nous positionner dans l’industrie du "mieux-être" du côté des Entrepreneurs, du côté où l’argent travaille à votre service et non du côté des employés, là où les gens gagnent de l’argent par leurs propres moyens, en tant qu’individus.



Mais comment faire ? Nous ne possédions aucune compétence dans le domaine du "mieux-être" et nous n’avions pas les moyens d’investir dans une nouvelle affaire. Et même si notre désir de réussite était fort et que nous étions prêts à fournir les efforts nécessaires, nous savions que nous n’aurions rien empoché sans savoir comment tirer profit de l’occasion et où commencer. Et c’est là qu’un jour une amie nous fit une pertinente démonstration sur la loi des nombres et la puissance de la démultiplication.

Elle nous fit découvrir un métier et nous proposa son aide.



Aujourd'hui, nous vous proposons de partager avec vous notre expérience afin de vous aider à votre tour à atteindre tous les objectif que vous vous fixez dans la vie.



Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre sur les chemins de la réussite.





