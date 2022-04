Francis VARENNES

Juriste-Fiscaliste

Formateur professionnel indépendant

Enseignant auprès d'établissements d'enseignement supérieur

Auteur d'ouvrages juridiques



J'exerce mes activités en profession libérale

Je suis spécialisé en droit rural, droit du tourisme rural, statut de l'auto-entrepreneur



Mes publications :

1. Choix d’un statut pour la création d’une activité indépendante

2. Guide juridique et fiscal des loueurs de chambres d’hôtes

3. Guide juridique et fiscal des loueurs de meublés touristiques

4. Guide juridique et fiscal de l’hébergement de plein air

5. Clés pour choisir une société en agriculture

6. Statut des cotisants solidaires agricoles

7. Guide juridique et fiscal de l'Auto-entrepreneur

8. Les couveuses agricoles (espaces test agricoles)

9. Statut du fermage et baux ruraux

10. Cotisations et prestations sociales des entreprises agricoles

11. Guide juridique et fiscal des activités équestres

12. Guide juridique et fiscal du tourisme rural

Mes formations :

1. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux de la pluriactivité (activités non-salariées et salariées)

2. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux du tourisme rural (agricole et non agricole) ou urbain (chambres d’hôtes et meublés de tourisme)

3. Cotisations et prestations sociales des non-salariés agricoles

4. Cotisations et prestations sociales des non-salariés non-agricoles

5. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux des sociétés commerciales (SAS, SARL et SNC)

6. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux des sociétés agricoles (GAEC, EARL, SCEA)

7. Optimisation fiscale et sociale en agriculture

8. Application de l ’impôt sur les sociétés en agriculture

9. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux du statut d’ auto-entrepreneur

10. Présentation comparative des différentes formules juridiques pour un projet commun (notamment point de vente collectif) (association, syndicat, GIE, sociétés commerciales, sociétés coopératives)

11. Présentation juridique, fiscale et sociale du statut de l’EIRL

12. Examen de l’ensemble des régimes des plus-values professionnelles et privées

13. Approche méthodologique du choix d’un statut : EI-EIRL-EURL-SAS U

14. Présentation juridique, fiscale et sociale des couveuses d’activités en agriculture

15. Paramètres juridiques, fiscaux et sociaux pour la création d’activités agri-rurales

