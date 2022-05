Marie-Claudine RAUX-LE DUFF

J'ai crée en 2004 une activité d'accueil en chambres d'hôtes et en gîte en 2011.

http://www.fermedesvallees.com/

J'adhère au réseau Gites de France . Les 3 chambres et le gîte sont classés 3 épis. Le gîte bénéficie également du label Tourisme et Handicap.

J'accueille de nombreuses personnes en recherche de logement à la nuitée ou à la semaine, sur de courtes ou longues durées, dans le cadre d'un déplacement professionnel ou touristique.

Nous sommes situés à proximité de l'autoroute A13 sortie N°12 (Mantes la Jolie).





Mes compétences :

Accueil

Agriculture

Conservation

Tourisme