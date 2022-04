Francis VAUJANY

ALPES PACKAGING est une société indépendante de prestations de service qui allie le design et l’ingénierie spécialisés en emballage.



L'offre est basée sur la mise à disposition de ressources techniques et humaines. Ce support est dédié à la fois aux organisations déjà existantes, mais aussi aux structures dépourvues de compétences spécifiques.



Quel que soit le secteur d'activité, cet accompagnement ponctuel ou régulier peut être réalisé en régie, en ingénierie collaborative ou encore sous forme externalisée.



Notre équipe est composée d’experts intégrés ou associés.

Elle fournit une approche transversale et un support à tous les niveaux du cycle de vie de l’emballage, tant sur le plan stratégique qu'opérationnel. Elle s'inscrit en complément ou en supplément des ressources du client.



Ainsi, ALPES PACKAGING accompagne en Haute-Savoie, en France et en Europe, des acteurs présents dans des secteurs d’activité aussi variés que l'industrie automobile, l'industrie agro-alimentaire, l'électronique, la cosmétique, l'industrie du luxe, l'industrie des sports et loisirs, ...



La présence sur le marché suisse permet également à ALPES PACKAGING de répondre aux spécificités de ce marché.



VÉRITABLE SOURCE DE CRÉATIVITÉ, DE COORDINATION ET DE GESTION DE PROJET, ALPES PACKAGING EST UN LEVIER D’INNOVATION ET DE COMPÉTITIVITÉ.



Mes compétences :

Consulting

Conseil

Ingénierie

Conditionnement

Packaging

Designer

Consultant

Achats

Design packaging

Engineering