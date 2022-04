Francis VIDAL

En 30 ans de passion, plus de 5000 groupes programmés, et encore de nombreux projets culturels et sociaux en perspective !



Mon parcours :

Bercé dès mes premières années au son de riffs de guitares enflammées, de cuivres bourdonnants et de percussions détonantes, la musique s’impose vite à moi comme une vocation.



Après une courte expérience de vendeur de vêtements vintage sur place St- Michel, je me lance dans l’activité de disquaire d’occasion et d’importation en 81.



Là débute mon entrée dans le monde de la musique que je ne quitterai plus. Je deviens alors disquaire de la boutique «Trash», rue Ruat, tout en intervenant sur les ondes bordelaises de Fréquence 4, Sauvagine, RCDA, La Vie au Grand Hertz (la vagh).



Cette année marque aussi une expérience indélébile, l’organisation du concert de Wilko Johnson du légendaire groupe des 70’s : Dr. Feelgood.



Les demandes sont croissantes, on me propose en décembre 1984 de prendre les commandes des platines du fameux Luxor, rue Judaique, avant d’en devenir le programmateur en 1985.



Dans le même temps, pour assouvir plus encore ma passion et ma curiosité, j’investis les places mythiques des soirées bordelaises, en passant du Babylone au Faucon Maltais, sans oublier le Jimmy, club dans lequel je deviens Dj et programmateur en septembre 1988.



Au début des années 90, je participe à la création de CCS (Contre Culture Subversion, l’actuelle Rock School Barbey).



Je programme également plusieurs concerts au club Doremi, salle phare de la scène «Techno-Electro-Rock» du moment.

Les festivals Dock Martens de 1995, Anti-Stress, Garden Nef Party, Musiques Métisses, et Microcosm, me laisse carte blanche afin d’initier le public a de nouvelles sonorités.



En 1996 nait l’idée d’une association qui donnerait la parole aux filles, dans cet univers encore emprunt de machisme et dans lequel les femmes luttent pour trouver leur place.



Allez Les Filles voit donc le jour avec la volonté de bousculer les conventions et ne cesse depuis d’ensoleiller les caves les plus obscures de la ville, et d’y apporter sa griffe «Rock & Soul» dont de nombreuses salles portent encore les stigmates musicaux.





Parmi les têtes d’affiches internationales proposées et diffusées par Allez Les Filles sur Bordeaux depuis sa création, on retrouve des artistes tels que :

The Libertines, Puppetmastaz, Le Peuple de l’Herbe, Bloc Party, Interpol, The Strokes, Nouvelle Vague, The Black Keys, Roy Ayers, Sporto Kantes, The White Stripes ou encore Sharon Jones.



Un éclectisme sonore qui permet à Allez Les Filles de s’imposer comme une structure référente dans l’organisation de concerts, et d’être sollicitée pour la programmation du festival Garorock (de 2006 à 2009).



Selon la nature du projet, l’association collabore aujourd’hui avec des salles bordelaises parmi lesquelles : le Saint-Ex, l’Heretic, le comptoir du jazz, l’Iboat, le rocher de Palmer, le Vigean à Eysines, le Centre culturel Le Plateau.

Outre les concerts dans ces salles, Allez Les Filles c’est aussi un public de 45000 personnes qui participent cette année aux festivals Relâche (3ème édition) et Eysines Goes School (10 ème édition), avec plus d’une trentaine de rendez-vous sur l’été.

Et parce que la culture n’a de sens que partagée par tous, Allez les filles s’est engagée en complément de ses activités premières, dans des projets au service de l’action sociale. La musique, et le sport à destination du jeune public, comme vecteurs d’intégration sociale, confirment leur efficacité avec Les “Boxe & soul” et “Funky kids” que nous animons tout au long de l’année.