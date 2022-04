DIFFUSION & SÉLECTION DE VOS OFFRES D'EMPLOI



Option Carriere .com - Francis VIDAL - Direction France

Tél. : 03 83 81 07 21 / Mail : optioncarriere@aol.com

Grâce à une diffusion sélective des offres de publication inférieure à 90 jours,Array (méta-moteur d’agrégation d’offres d’emploi fondé en 2001) est en mesure de vous offrir le meilleur taux de retour, de rebond, de dépose de CV et de réponses pertinentes dans votre recherche des candidats.

Avec une stricte charte de partenariats qui fait que nous ne contactons JAMAIS les sociétés de manière indépendante associée à une très rigoureuse confidentialité des informations fournies,Array en chiffres, c’est :

- 1 000 000 annonces quotidiennement en ligne (parution < 90 jours),

- plus de 700 sites partenaires dont tous les grands comptes du E-Recrutement,

- 800 000 inscrits à notre propre alerte E-Mail dans laquelle seront intégrées vos offres,

- 4 000 000 de lectures par mois en France.

Le réseau OptionCarriere opère également à l'International dans plus de 50 pays : http://www.optioncarriere.com/?worldwide avec plus de 40 millions d’offres dans le monde.

Une interface personnelle PRIVÉE, simple et claire, vous permet de piloter votre indexation (ajout, correction ou suspension des offres) et de suivre, grâce à l’affichage des statistiques de trafic sur votre interface personnelle, les effets immédiats sur la visibilité et la consultation de vos annonces.