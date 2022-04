Francis YAICHE

Actuellement Professeur des Universités en Sciences de l'Information et de la Communication/Sciences du Langage) à l'Université Paris-Descartes, membre du Conseil Scientifique du Celsa Paris IV, j'enseigne les Théories de l'Information et de la Communication, la Sémiotique des discours (publicitaires et politiques), la Créativité, la Didactique des Langues et des Cultures, à Paris 5, au Celsa - Sorbonne Paris 4, à Créa Com Genève.

Parallèlement, j'effectue de nombreuses "missions" à l'étranger, (environ 500 en 25 ans), séminaires et conférences, colloques et expertises, dans les domaines de la créativité ("Photos-Expressions") et des Simulations Globales, des SIC, du théâtre et de l'écriture.



J'ai une activité théâtrale avec l'Entr'acte (Troupe du Celsa) et anime des ateliers d'écriture (cette année avec le Théâtre de la Colline).

Je suis Vice-Président du Gerflint et Rédacteur en chef de Synergies France.



Mes compétences :

Communication

Créativité

FLE

Simulations

Français Langue Etrangère