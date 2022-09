Francisco GARCIA

Homme de terrain avec plus de trente années d'expérience, mon parcours professionnel m’a permis de développer et diversifier mes connaissances technologiques. Méthode, rigueur, force de proposition sont des qualités indispensables à l'exercice de mon métier.

Ma capacité d’adaptation et mon sens du contact sont des atouts qui me permettent de m’intégrer facilement et d’être rapidement opérationnel dans les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Maintenance

Chef de chantier

Ingénierie

Chaudronnerie

Afrique

Tuyauterie

Management

Environnement

Sécurité

Qualité

Industrie

Rigoureux

Compétent et compétititif

Sérieux