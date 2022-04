Franck ABOUCAYA

Après avoir passé vingt ans au sein de l’entreprise PSA, ayant largement forgé mon expérience professionnelle, je suis actuellement à la recherche d’un poste de metteur au point géométrique.

Mon expérience au sein de cette entreprise m’a été très bénéfique. En effet, j’y ai acquis notamment une connaissance pointue de la mise au point et du contrôle géométrique des moyens me permettant d’être parfaitement opérationnel sur le terrain.

De plus, mon sens de l’adaptation professionnelle et ma mobilité constante m’ont permis de pouvoir travailler en Slovaquie pour PSA et en Russie pour Maser Engineering , Mission Chine ( Altran Technologie ) Wuhan 1,2,3 sont les trois sites principaux DPCA ,intégration de moyens

industriels à partir d’une usine en création sans aucune difficulté.

Pour votre information, je suis ouvert à toute proposition impliquant d’éventuels déplacements définitifs ou non à l’étranger.



Mes compétences :

Mesure Physique

Robotique

Mise au point Outillages et Fabrications

Scanning d'enquêtes

Maintenance

Soudeur

Pneumatique et électrique

Sertissage à la molette

Référentiel Renault /référentiel Psa

Analyse géométrie produit process

Plasturgie,soudure laser+plasma.

Mesure 1 D