Franck ADIARD

Virage à 180° !

Fini le bureau d'études en environnement, me voici depuis le 1er janvier 2015 responsable d'une exploitation agricole ! L'exploitation de mes parents dont je suis fier de prendre la suite.



L'exploitation est spécialisée dans la production de noix de Grenoble et depuis ma reprise j'ai ajouté l'activité de transformation pour développer une gamme de produits à base de noix, regroupés sous la nouvelle marque "Des trucs à la noix".

Vous pouvez trouver des infos sur mon site internet :Array et sur la page facebook :Array.





Expérience professionnelle précédente :

En octobre 2000, j’avais été recruté au sein de la société SURF'ALP en tant que chargé de mission pour instruire :

Les dossiers nécessaires à la création d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :

- Dossiers de demande d’autorisation incluant les études d’impact sur l’environnement et la santé et les études de dangers

- Dossiers de déclaration

- Dossiers d’enregistrement



Les dossiers liés au suivi et à la vie des ICPE :

- Bilans de fonctionnement

- Plans de Gestion des Solvants (PGS)

- Plans d’Opération Interne (POI)

- Systèmes de Gestion de la Sécurité (SGS)

- Audits de conformité réglementaire

- Evaluation des Risques Professionnels (EVRP)

- Réactualisations d’études de dangers

- Prélèvements sur effluents aqueux et atmosphériques

- Mesures de bruit

- Mémoires de cessation d’activité

- Suivi des relations avec les services de l’inspection des ICPE



Mes formations professionnelles complémentaires :

- Formation INERIS : RA34 L’analyse des risques industriels et l’étude de dangers

- Formation APAVE : Devenir un conseiller professionnel de la méthode Bilan Carbone



Evolution de poste :

En janvier 2006, j'étais devenu Responsable du Bureau d’Etude avec pour missions principales :

- Réaliser mes propres dossiers et études

- Coordonner le travail de l’ensemble des chargés de missions

- Veiller à l’homogénéité des études rendues

- Contrôler la qualité des dossiers produits par le BE

- Participer à la rédaction des offres commerciales



En janvier 2011 j'étais également devenu responsable des offres commerciales du bureau d'études (élaboration technique, calcul des coûts, montage, validation des offres de mes collaborateurs, relation fournisseurs et négociations clients).



Mes compétences :

Bilan Carbone

Environnement

ICPE