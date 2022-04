Julie GREZ

Conseil et vente de produits touristique aux individuels et aux groupes.



Dynamique, j'aime le travail d'équipe, l'autonomie et une bonne relation avec la clientèle.



Mes compétences :

Capacité d'écoute

Capacité d'écoute et d'adaptation

Capacité d’écoute

Écotourisme

Ecoute

Encadrement

encadrement de groupe

Fidélisation

Infographie

Initiative

Internet

Logistique

Prise d initiative

Prise d'initiative

Référencement

Sens des responsabilités

Sens du contact

Site internet

Vente