Franck ADILLY

Créé en 1946 (naissance de Maisons Phénix) et indépendant depuis 1999, Geoxia est un acteur majeur sur le marché de la maison individuelle et intègre l'ensemble des métiers et services liés à l'habitat individuel. Le groupe compte 11 marques fortes nationales et régionales, organisé en filiales régionales. Chaque marque

dispose de plusieurs points de vente pour assurer une parfaite couverture nationale et locale.



Les clients des marques du groupe Geoxia bénéficient de la sécurité et de la tranquillité d'esprit offerte par le 1er groupe de construction de maisons individuelles en France.



MISSIONS



Construire durablement votre qualité de vie

La maison est un projet de vie pour plus de 80 % des Français et reste un idéal en matière d’habitat. Les clients de Geoxia souhaitent toujours plus de confort, de fonctionnalité, de technologie, de sécurité et d’esthétisme.



Nous devons, dès lors, proposer des solutions et des offres toujours plus adaptées à leur mode de vie, tout en intégrant des exigences en termes de prix et de respect de l’environnement.



Geoxia prend en compte cette diversité et s’engage dans une démarche permanente d’amélioration de ses process et des services proposés.



Avec ses 11 marques, le Groupe a l’ambition de répondre à l’ensemble des besoins par des solutions innovantes et accessibles.



GEOXIA, un acteur visant à accroître son rôle dans...

L’accession à la propriété grâce des partenariats avec les fabricants de matériaux les plus réputés pour des produits de qualité au meilleur prix, un service Recherche et Développement orienté sur la baisse des coûts, des offres de financement exceptionnelles négociées auprès des plus grands groupes bancaires. Mais aussi, Geoxia offre un accompagnement dans le montage des dossiers de financement avec des conseils personnalisés sur les crédits d’impôts et les dispositifs d’aide de l’Etat et des collectivités.





La protection de l’environnement avec la certification NF-Haute Qualité Environnementale, la commercialisation d’une gamme de maison éco-respectueuse “La Maison du Bon Sens”, des équipements utilisant des énergies renouvelables (panneaux solaires, pompe à chaleur), la réduction des consommations d’énergie avec le label BBC-Effinergie.



L’innovation au niveau des procédés de construction (acier et dalle de béton fibré de bois), des matériaux (brique collée, panneau double isolation), des équipements proposés (chauffe-eau thermodynamique, chaudière à condensation…).



VALEURS



Écouter toujours plus pour délivrer toujours mieux



Avec la volonté d’être exemplaire sur le plan professionnel, les marques et les collaborateurs de notre Groupe partagent des valeurs emblématiques :



Des valeurs « métier », liées à notre savoir-faire : la rigueur, l’exigence, l’expertise et la fiabilité.



Et des valeurs «humaines», essentielles dans la relation-client :

l’attention, la disponibilité, l’adaptabilité et le respect.

Ces valeurs font de Geoxia un groupe performant et responsable.



ENGAGEMENT



Accompagner durablement nos clients



La raison d’être de notre Groupe, la clé de son développement : se mobiliser pour le mieux-être de ses clients. Chacune des marques et des activités de Geoxia s’engage à répondre à des exigences accrues de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement. Un engagement fort que le Groupe partage avec les fournisseurs et les sous-traitants qui l’accompagnent.

Pour être digne de confiance, Geoxia doit - avec ses partenaires et les collectivités locales - renforcer son implication dans les projets de ses clients et rester toujours à leurs côtés dans l’évolution de leur cadre de vie. C’est la condition



