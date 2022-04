Franck ADJAGBA

Mon parcours professionnel est l'alliance d'une double compétence axée sur le développement commercial et sur l'approche des risques dans l’évaluation des projets d'investissements.

Cette double compétence me permet d'avoir une vision transversale de l’entreprise, d'analyser rapidement les besoins des clients et les attentes des partenaires, en vue de la création de valeurs.

Capable de mener des négociations complexes avec des interlocuteurs de haut niveau, je suis interessé par toutes les problématiques liées au renforcement des capacités du secteur privé en Afrique.



Email: adjagbaf@hotmail.com



Mes compétences :

Banque

Commerciale

Direction commerciale

Direction générale

Direction Marketing

ERP

Finance

Gestion de projets

Investissement

Management

Marketing

Marketing management

Microfinance

Microsoft CRM

Services financiers

Stratégie