Laurence FOSSEY

Chef de projet international dans les systèmes de distribution pour compagnies aériennes.



- huit ans d’expériences professionnelles dans les secteurs des transports et des services

- une large expertise en marketing : études de marché, marketing opérationnel, revenue management, responsable de gamme de produits,

- gestion de projets internationaux en marketing et systèmes d’information: coordination avec les interlocuteurs métiers, IT, commerciaux, compagnies aériennes clientes et utilisateurs finaux situés en Europe et en Asie



Mes compétences :

International

Étude de marché

Marketing produit

Gestion de projet

Gestion de projets internationaux

Transport