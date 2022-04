Franck AGATHINE

Chef de projets métiers et transverses, ingénieur qualité, manager d'équipes et de contributeurs transverses.



Dans des domaines variés : Etudes d'urbanisme, développements de Systèmes d'Information, tests de plateformes de services complexes, pour des réseaux de collecte IP, des systèmes de supervision, des services de TV numérique, des infrastructures de transport télécom...



15 années d'expériences au service d'un opérateur télécoms leader, au cours desquelles je me suis formé et certifié (Cambridge Proficiency Examination, norme ISO 9001:2008, PMI, ITIL v3, Six Sigma – DMAIC, marketing, finance, ...).



Motivations principales : Relever de nouveaux challenges et contribuer à l'efficience des organisations.



Mes compétences :

ITILV3

IPTV

Six sigma

PMI

Système d'information