Franck AGUILA

Originaire de Perpignan, je suis monté à Paris afin de parfaire mon expérience professionnelle. Aujourd'hui de retour dans notre grande région j'aspire à travailler dans une société où je puisse conjuguer vie professionnelle avec vie personnelle et trouver de nouveaux challenges. Autonome, réactif et possédant un bon esprit d'équipe, sachant gérer les différentes générations des collaborateurs et véritable coach pour les plus jeunes. Je sais également gérer plusieurs projets en même temps tout en respectant les jalons et les coûts. J’ai aussi un gout prononcé pour les nouvelles technologies et nouveautés techniques (raspberry,...)



Mes compétences :

Autonomie

Dynamisme

Esprit d'équipe

Travail en équipe

Autodidacte

Conduite de projet

Gestion de projet

JavaScript

MySQL

PHP

Esprit d'initiative

Management