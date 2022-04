Franck ALAIN

Fort d'une expérience de 25 années dans des domaines d'activités tels:

L'automobile, la verrerie, l'aéronautique, l'agroalimentaire et la cosmétique à des postes de: Production, Bureau d'études, Méthodes,Maintenance et Qualité.

Je souhaite intégrer une entreprise petite moyenne ou plus importante, qui sache concilier innovation,qualité, productivité avec le soucis de limiter l'impact de sa pollution sur la planète.

Je suis véhiculé et mobile 50 km autour de Beauvais (60) mais je suis disposé à étudier toutes propositions en dehors de ce périmètre.



Mes compétences :

Force de proposition

Autonomie professionnelle

Adaptabilité