Franck ALBINI

 Diriger des équipes commerciales sédentaires et le suivi de prestataires par objectifs.

 Piloter les activités de télévente et de fidélisation avec une forte orientation résultat.

 Elaborer et mettre en place les stratégies de conquête et de rétention via la télévente inbound / outbound.

 Négocier des partenariats avec des sous-traitants français et étrangers.

 Définir, structurer, animer et développer le canal de télévente.

 Mettre en place une cohésion d’équipe.

 Former et animer les commerciaux sédentaires afin de développer leurs performances.

 Détecter, former et faire progresser les talents.



Mes compétences :

Outsourcer

Call center

Assurance

Centre d'appel

Télévente/

Relation clients B to B

Management