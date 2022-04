Franck ALENDA

Après 16 ans d'expérience en industrie dans les domaines de la mécanique et de la thermo-hydraulique, j'offre avec les équipes de Flow System des solutions clés en main de transfert de fluides. Cela concerne la conception, la fabrication et la maintenance de systèmes d'échange thermique, de filtration, de séparation centrifuge et de pompage.



Mes compétences :

Management

Calculs éléments finis

Conception mécanique

Thermique

Gestion de projet

Mécanique des fluides

R&D