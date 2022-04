Depuis le premier jour je m'appel jusqu'a aujourd’hui....

Franck Alexandre NZOBADILA,





JE SUIS A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI

pour toute proposition et ou information veuillez le faire par email; franckalexo@yahoo.fr



Je s8 informaticien expert, certifier Microsoft, ITIL v3 IT service Management.





Comme beaucoup de gens j'ai le sens des affaires:



Décideur, autodidacte, je voyage beaucoup, toujours a la recherche des solutions pouvant contribuer a La création d'un Groupe et a la réalisation et la mise en place des projets et affaires.



Je suis Consultant en Logis tic et Transport (Importation Automobile)

le (Neufs et l'Occasion) sont mes champs d'action...

avec les Pays d'Asie comme le Japon. Singapour. .

Pour l'Europe, la Belgique, ''Allemagne, et le Danemark..sont des meilleurs qualités

( d’ailleurs si vous avez des contrats avec des privée, ou Ministère et ou en phase de l obtenir contactez moi je peu vous fournir en Auto)



Consultant en Éducation,

je fais voyager les étudiant du Congo et d'ailleurs dans les universités d'Ukraine, Russie, Chine, Malaisie, Inde, Singapour, Espagne....la Tchéquie et la Roumanie sont en préparation..de partenariat..



j'ai un emploi du temps lourd d'occupation ceci dis je vous aimes tel que vous êtes...

laissez un mot.....A+



Mes compétences :

Informatique

Datacenter

Télécommunications

Prospection

Transports

Leadership