Franck ALLET

Impliqué à 100% dans mon travail. Je recherche l'amélioration en continu et contribue au développement d'entreprise. Je suis réfléchi et axé sur la R&D. Manager des équipes demandent beaucoup de rigueur, de professionnalisme, de confiance en soi, d'adaptabilité et de connaissances techniques. Il faut sans cesse ce remettre en question et avoir une veille technologique. Fort esprit managérial, je manage et fédère des équipes depuis 14 ans (Dessinateur projeteur, Ingenieur, Designer, chef de projet). Tuteur ingénieurs entreprise depuis 5 ans. Membre du comité « Rapid manufacturing » et membre client ambassadeur French-Fab et transformation Numérique, Industry 4.0



Mes compétences :

Gestion de projet

Support technique

Réflexion stratégique

Innovation