Franck AMADEI

47 ans – Marié – 1 enfant

Ingénieur biomédical



● Chef de Service (1 technicien biomédical, 1 assistante)



● Membre du comité stratégique de PmSm



● Mise en œuvre d’unités médicales complètes : salle d'opération, imagerie médicale, ophtalmologie, stérilisation, automates de laboratoire, salle dentaire, fluides médicaux, morgue, etc.

Cibles: bateaux de croisières, bateaux militaires, plateformes pétrolières, hôpitaux mobiles de campagne, shelters médicalisés, camions médicalisés, etc.



● Conseil en ingénierie biomédicale / Gestion de projets internationaux (France, Europe, Afrique)



● Supervision des opérations de maintenance et de traçabilité d'un parc d'équipements médicaux > 350 machines (worldwide). Mise en place d'une GMAO.



● Personne Compétente en Radioprotection (PCR) pour la société Adecco Médical



● Excellentes capacités relationnelles et de communication



● Maîtrise de l’Anglais



● Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Salesforce CRM, Sage, GMAO Altair, etc.)



Mes compétences :

Ingénieur commercial

Ingénieur d'affaires

Personne Compétente en Radioprotection (sources sc

Gestion de projets

Management

Dispositifs médicaux

Ingénierie