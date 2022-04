Franck AMOUYAL

Ex-Courtier d'Assurances indépendant (IARD-Vie-Santé-Prévoyance-Placements)

Activité exercée pendant 6 années : en compagnie d'assurances puis en cabinet indépendant.



Reconversion en 1997 dans la vente en Grande Distribution en Agent Co : Hypermarchés GSA, GSS, Centrales, spécialiste de la licence enfant en particulier, et du secteur bazar en général.



Retour au courtage d'assurances depuis 2011.

Gestion d'un cabinet spécialisé en assurance de personnes.



Référencement de fournisseurs GSA et GSS : Bazar et DPH



Marié - 5 enfants

Mme : ingénieur en informatique



Attrait pour les métiers liés à l'assurance, la banque, l'immobilier, la grande distribution, l'entrepreneuriat, les challenges



Mes compétences :

Dynamisme commercial

Persévérance

Ouverture d'Esprit

Humour

Disponibilité