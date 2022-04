Franck ANDRAL

Dernière minute

- L'Ecole de Musique Marcy / Charbonnières choisit ‪CASSIS musique , by Erudicio SARL pour solution de gestion et Environnement Numérique de Travail (‪ENT‬ ) pour ses élèves.



Lancé en septembre 2015, CASSIS musique est une des solutions en ligne les plus complètes et les plus accessibles disponibles sur le marché, à destination des structures pédagogiques de toutes tailles, des professeurs et des familles.



https://cassis-musique.com



- MAX colloque, toute nouvelle mouture de notre solution de gestion complète, en ligne, de conférences et séminaires.



ERUDICIO SARL

Fondée en 2005, ERUDICIO développe autour de son coeur de métier historique - l'édition de contenus et services éducatifs sur Internet - des compétences, services et solutions Web B2B.



Notre activité s'articule autour de trois pôles :



1) L'édition

(édition & exploitation de sites, programmes en affiliation, contenus & communication corporate Web)

2) Le développement & la commercialisation de solutions de gestion en ligne

clés en main (MAX colloque, CASSIS Music)

3) Le Web dev à la demande

(sites, boutiques, backoffices, solutions de gestion... )



Pour davantage d'information & des retours d'expérience, n'hésitez pas à visiter nos supports corporate :

https://www.erudicio.com

https://max-colloque.erudicio.com



