Franck ANDRE

Détenant un master en ingénierie des systèmes embarqués, je travaille actuellement sur les test et la validation de système moteur avions. Activité nécessaire, pour la suite de mon projet professionnel qui vise à obtenir un poste de conception, modélisation de systèmes avions (ou autres).



Dynamique, sociable et motivé, les domaines de l’aéronautique et spatiale m'ont toujours intéressé même si je reste curieux des applications de mon savoir faire dans les autres domaines d'activités.











Mes compétences :

Informatique industrielle

Électronique

Ingénierie système

Modélisation

Ingénierie