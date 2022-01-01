Franck Anicet KOUADIO

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Entreprises
DIRECTION REGIONALE DES MINES, DU PETROLE ET DE L'ENERGIE D'ABIDJAN
- INSPECTEUR MINIER
2014 - maintenant
AU MINISTERE DES MINES
- STAGE DE FIN
2014 - maintenant: STAGE DE FIN D'ETUDE AU MINISTERE DES MINES, DU PETROLE ET DE L'ENERGIE.
* AIDE INSPECTEUR MINIER A LA DIRECTION REGIONALE D'ABIDJAN. ;
* CONTROLEUR D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS A IVOIRE CONTROLE PLUS.
DOMAINES DE COMPETENCE
* CONNAISSANCE DES PROCEDES DE RAFFINAGE ; DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES. ;
* CONNAISSANCE DES TECHNIQUES DE PROSPECTION D'EXPLOITATION ET DE TRAITEMENT DES RESSOURCES MINIERES. ;
* MAITRISE DES PROCEDES DE CONTROLE, D'INSPECTION AINSI QUE LA CONDUITE DES APPAREILS A PRESSION.
ASSOCIATION IVOIRIENNE DES ETUDIANTS
- SECRETAIRE
2013 - 2013* MEMBRE ACTIF DE L'ASSOCIATION IVOIRIENNE DES ETUDIANTS EN MINES ; ENERGIE ET ENVIRONNEMENT (AIEMEE)
CENTRE D'INTERETS
- VICE PRESIDENT
2012 - 2013
Formations
Ecole Speciale Du Batiment Et Des Travaux Publics ESBTP (Yamoussoukro (Cote D'Ivoire))
Yamoussoukro (Cote D'Ivoire)2012 - 2013BTS
Ecole Speciale Du Batiment Et Des Travaux Publics ESBTP (Yamoussoukro)
Yamoussoukro2012 - 2013BTS
; Admission au BTS (Brevet de Technicien Supérieur) ; Option : MINES, GEOLOGIE ET PETROLE.
Ecole Speciale Du Batiment Et Des Travaux Publics (Abidjan)
Abidjan2011 - 2013
Lycée Mixte (Yamoussoukro)
Yamoussoukro2010 - 2011BACCALAUREAT GENERAL SERIE D
Lycée Mixte (Yamoussoukro)
Yamoussoukro2007 - 2008Brevet d'Etude du Premier Cycle