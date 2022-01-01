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Franck Anicet KOUADIO

YAMOUSSOUKRO

En résumé

Mes compétences :
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Entreprises

  • DIRECTION REGIONALE DES MINES, DU PETROLE ET DE L'ENERGIE D'ABIDJAN - INSPECTEUR MINIER

    2014 - maintenant

  • AU MINISTERE DES MINES - STAGE DE FIN

    2014 - maintenant : STAGE DE FIN D'ETUDE AU MINISTERE DES MINES, DU PETROLE ET DE L'ENERGIE.
    * AIDE INSPECTEUR MINIER A LA DIRECTION REGIONALE D'ABIDJAN. ;
    * CONTROLEUR D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS A IVOIRE CONTROLE PLUS.
    DOMAINES DE COMPETENCE
    * CONNAISSANCE DES PROCEDES DE RAFFINAGE ; DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES. ;
    * CONNAISSANCE DES TECHNIQUES DE PROSPECTION D'EXPLOITATION ET DE TRAITEMENT DES RESSOURCES MINIERES. ;
    * MAITRISE DES PROCEDES DE CONTROLE, D'INSPECTION AINSI QUE LA CONDUITE DES APPAREILS A PRESSION.

  • ASSOCIATION IVOIRIENNE DES ETUDIANTS - SECRETAIRE

    2013 - 2013 * MEMBRE ACTIF DE L'ASSOCIATION IVOIRIENNE DES ETUDIANTS EN MINES ; ENERGIE ET ENVIRONNEMENT (AIEMEE)

  • CENTRE D'INTERETS - VICE PRESIDENT

    2012 - 2013

Formations

  • Ecole Speciale Du Batiment Et Des Travaux Publics ESBTP (Yamoussoukro (Cote D'Ivoire))

    Yamoussoukro (Cote D'Ivoire) 2012 - 2013 BTS

  • Ecole Speciale Du Batiment Et Des Travaux Publics ESBTP (Yamoussoukro)

    Yamoussoukro 2012 - 2013 BTS

    ; Admission au BTS (Brevet de Technicien Supérieur) ; Option : MINES, GEOLOGIE ET PETROLE.

  • Ecole Speciale Du Batiment Et Des Travaux Publics (Abidjan)

    Abidjan 2011 - 2013

  • Lycée Mixte (Yamoussoukro)

    Yamoussoukro 2010 - 2011 BACCALAUREAT GENERAL SERIE D

  • Lycée Mixte (Yamoussoukro)

    Yamoussoukro 2007 - 2008 Brevet d'Etude du Premier Cycle

Réseau