Monyeble Efreme SOHOU

Je suis M. Sohou Monyeblé Efrème, technicien Supérieur Option Mines, Géologie et Pétrole diplomé de l'Ecole Spéciale du Batiment et des Travaux Publics ( ESBTP) Abidjan Plateau Cote d'Ivoire. J'ai 30 ans, suis célibataire sans enfants. Après un stage effectué a la Direction de la Cartographie et de la Prospection Géologique du Ministère des Mines, du Pétrole et de l' Energie, je suis actuellement a la recherche d'un emploi de technicien supérieur dans les domaines des Mines, du pétrole et de la géologie. Outre mes qualités en mines et géologie, j'ai aussi des performances en informatique. Ma disponibilité,ma motivation mais aussi et surtout ma détermination et mon enthousiasme me permettront de répondre efficacement aux attentes de votre compagnie.

DOMAINES DE COMPETENCES: prospection et exploitation minière, traitement et valorisation du minerai,exploration et production pétrolière, raffinage, transport et distribution d'hydrocarbures, topographie, cartographie géologique, pétrographie,paléontologie, hydrologie et hydrogéologie.



Mes compétences :

Microsoft Excel, microsoft Word, internet