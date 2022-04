Franck ARBEZ

Par choix personnel mûrement réfléchi, mon épouse et moi avons quitté notre région natale et depuis mi février 2013, nous sommes installés durablement sur la région de St Nazaire (mutation de mon épouse).

Afin de me reconstruire ( intégration nouvelle région et "digestion"de la liquidation de mon entreprise) j'occupe aujourd'hui un poste de responsable technique dans un camping, maintenant j'aspire à reprendre une activité en adéquation avec mes réelles compétences et envies : le management de production dans un environnement concurrentiel.

C'est donc avec un état d'esprit de "jeune premier" et une motivation débordante que je souhaite prouver que je reste, ou plus exactement que je suis toujours un excellent investissement pour l'entreprise qui me recrutera.



Que mettre en avant de mon expérience professionnelle :

- plus de dix années d’expérience dans un groupe à la pointe de la technologie ferroviaire, vitrine du savoir faire français à l’international

- à cela s’ajoute une autre dizaine d’années dans l’automobile, secteur d’activité très exigeant en terme de productivité, rigueur et réactivité mais au combien enrichissant et qui, j’en suis persuadé, constitue un atout personnel

- une grande polyvalence sur des postes à fortes responsabilités issue de la diversité et du dynamisme de mon expérience





Mes compétences :

Responsable Production

Lean Manufacturing

Supply Chain Management

Material Requirements Planning

Kanban

Conceptual Modelling Language