Actuellement Responsable technique de projets militaires, ma base de connaissances technique matériel et logiciel s'est forgée durant les années de chargé de projet logiciel et développeur.



Mes compétences :

Développement C++, C#

Environnement visual studio toutes versions

Gestion de projet logiciel avec Microsoft team fon

Rédaction des spécifications, cahiers de tests et

Planning