Mohamed EL KHATTARI

Mon expérience professionnelle au sein des services Intégration, tests, et validation, d’Odyssée Systèmes (Système embarqué) et d’AnsaldoBreda France (rénovation ferroviaire) m’a permis de démontrer mes capacités de travail en équipe, d’autonomie et de pro-activité.



Par ailleurs, mon expérience au sein de la société Thales Alenia Space à Cannes m’a permis d’évoluer sur différents postes. J’y ai en effet débuté en tant que Contrôleur, puis poursuivi mon expérience dans l’Assurance Qualité des Bancs de Test.



Mes compétences :

Ferroviaire

Électronique numérique

Électronique analogique

Cintrôleur produits spatiale

Assurance qualité Bancs de Test Spatiale

Maintenance industrielle Génie Electrique

Essais Validation et Test

Transport ferroviaire