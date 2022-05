Majid EL KHATTARI

Domaine de compétences :

- gestion de projet,

- contrôle qualité,

- essais, test et validations,

- gestion d’équipe, …

Mission : Essais, tests et validation matériels roulants Citadis (Tramway)

Validation de l’infrastructure réseau du train : MVB, WTB, CAN et Ethernet Programmation de l’électronique embarquée : MPU (calculateurs), Agate (système de gestion traction-freinage d’Alstom), carte réseau, les cartes Gateway, la carte contrôleur (gestion annonce sonore et visuel…), NVR carte vidéo, tiroir BCE (système de control des freins porteurs) Validation procédures : fourniture d’énergie, climatisation, graissage sablage, remorquage-poussage, système traction/freinage… Support technique : Procéder à des interventions sur des champs techniques ou technologiques différents (électricité, électronique, mécanique...).



Environnement(s) technique(s) :



 Système :



- CVS (Convertisseurs statique),

- BL.AE.AU (système d’arrêt automatique),

- OURAGAN (système de commande des trains),

- EPE (système d’enregistrement des paramètres d’exploitation),

- ETV (système comptages voyageurs),

- ASVA (Annonces sonores et visuelles automatiques),



 Outils :



- ATRterm d’Ansaldobreda,

- mona Faivelet,

- maintenance ASVA d’ESPAS

- TeraTerm d’Infodev

-

 Méthodologies



- Méthodes et outils de résolution de problèmes,

- Coordination de projets,

- Relation client,

- Communication interne et externe.



 Contrôle qualité



- Réception et mise en service des rames, contrôle qualité avec un contrôleur R.A.T.P. et gestion des non conformités



 Essais et validations



- Essais validations pour tout nouveaux matériels électronique, BL.AE.AU (bloc système d’arrêt automatique), bon fonctionnement des portes et K.S.A. (commutateur signale d’alarme)….



- Utilisateur du banc SYNOR4208 (système de test automatique de câblage), permettant la validation du nouveau système OURAGAN (système de contrôle de commande des trains)



- Dépannage des



- Proposition d’amélioration aux moyens d’essais (amélioration des prises de liaison train bancs, demande de modifications des paramètres de tests …)



- Fiches d’enregistrement d’essais dûment remplies, signées.



- Observations et propositions remontées



Mes compétences :

Contrôle qualité

Gestion d'équipe

Gestion de projet

Qualité

Test

Validations

Transport ferroviaire