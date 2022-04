Franck ARENS

On me perçoit comme quelqu’un de déterminé, dynamique, fédérateur et qui inspire confiance. Je souhaite mettre mes compétences au profit de cette nouvelle activité dans laquelle j'ai choisi d'évoluer.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Fidélisation client

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Pédagogie

Logiciel CRM

Développement commercial

Organisation