Franck ARMELLA

Février 2013 à aujourd'hui ; Attaché de direction au sein de l'équipe juridique et fiscale de l'Union InVivo



Décembre 2008 à février 2013 - assistant juridique bilingue en cabinet d'avocats



Août 2006 à décembre 2008 - assistant de direction à l'AFORST (Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications)

Octobre 2003 à août 2006 - Secrétaire Junior Bilingue with Reprographic Tasks chez Morgan Stanley (Banque D’Affaire) :



-Rapidité de frappe ; tri ; classement ; photocopie ; présentations ; reliures ; traductions

-Accueil ; standard ; saisie informatique ; frappe de rapports ; travail en équipe ; relance téléphonique

-Gestion des stocks et des fournitures, du courrier, des notes de frais ; secrétariat classique ; tenue d’agendas ; Organisation de conférence call

-Effectuer diverses tâches administratives :réservations de taxis, de restaurants, d’hôtels, de billets de trains et/ou d’avions ;mise à jour des fichiers internes ; envois de fax ; envois de courrier



Mars à Septembre 2003 - Télé acteur à l’URSSAF



Septembre 2001 - Agent technique 1er degré à la Mutualité Sociale Agricole (Service « Contrôle Médical »)



Août 2001 - Agent technique 1er degré à la Mutualité Sociale Agricole (Service « Courrier »)



Mes compétences :

Rigueur