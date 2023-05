Aurelie PIN

Aussi à l’aise sur le terrain que dans le traitement de dossiers stratégiques, je suis rompue à la rédaction de notes de synthèse, à la gestion de dossiers complexes mais également à la mise en œuvre et au suivi de projets de tout type.

Le relationnel a toujours été au centre de mes activités. Je me place très volontiers comme facilitateur des échanges entre les différentes parties prenantes d’un projet ou d’une négociation.

De plus, mon profil pluridisciplinaire et international me permet d’appréhender sereinement les changements culturels mais également de me former efficacement et très rapidement sur les sujets que je ne maîtrise pas, et ceci, en toute autonomie.



Mes compétences :

Word –Excel – Publisher – PowerPoint

Communication

Rédaction

Marketing

Negociation

Ordonnancement

Organisation

Analyse economique et sociale

Analyse des besoins

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft SharePoint

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Import/Export

ArcGIS

Relations Publiques

Management fonctionnel

Management hierrarchique

Prise de parole

Web 2.0

Stratégie