Sabrina RUBICONE

Kreno Consulting est un cabinet de Conseil en Recherche de Talents et Développement des performances

Nos 3 practices sont : Search & Selection de Talents, Développement des Compétences, Accompagnement individuel.



Passionnée par cette double dimension d’expertise et de conseil et réunissant ces atouts que sont la compréhension des marchés du consulting RH, ainsi qu’une solide connaissance des practices du cabinet et de chacun de ses membres, j'ai relevé un nouveau challenge et assume désormais la responsabilité de piloter notre Partnership, ainsi que d’animer nos équipes : soit 8 fonctions Support, et une quinzaine de consultants seniors.



Mon défi est de porter Kreno Consulting, au premier rang des acteurs du conseil pour contribuer à la Performance d’entreprises, en même temps qu’au Développement de leurs équipes, via une offre de services intégrant : Search & Selection de Talents, Développement des Compétences, Accompagnement individuel.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Contrôle budgétaire

Management

Gestion de la formation