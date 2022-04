Franck Arnold YAJE WANDJA

Je m"appelle YAJE WANDJA Franck Arnold en fin d'études d'ingénieur spécialité gestion des systèmes d'informations. Je suis à la recherche d'un CDI dans dans le domaine du développement informatique notamment dans les langage Jva/Jee Android et langages web



Mes compétences :

Java

Java EE

Android

JavaScript

JQuery

Css

PHP

HTML 5

Wordpress

MySQL

UML/OMT

Personal Home Page

Microsoft Visual Studio

Microsoft .NET Technology

Java Enterprise Edition

HTML5

Google Web Toolkit

Framework

Cascading Style Sheets

Spring Framework

Oracle

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Office

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Jquey

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Hibernate

ECLiPSe

C++

C Programming Language