Franck ARTAUD

Gestion de projets clés en main de l’étude à la livraison :

- Participation au montage administratif, juridique et financier.

- Réalisation études de faisabilité, propositions, participation à la conception, négociations avec les entreprises, gestion des réalisations et de la livraison dans le respect des engagements de prix, de délais et de qualité.

- Pilotage d’un Ingénieur d'Affaire.

- Garant de la profitabilité des opérations en validant les choix techniques et gestion du portefeuille de l’opération.