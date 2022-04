Franck ASSEMA

J'ai effectué 02 stages en laboratoire dont 01 en laboratoire médical et un autre en laboratoire agro-industriel où j'ai effectué des analyse chimique et physico-chimique et le contrôle de matière première agricole, commercial de produit cosmétique et conseiller commercial à PCCI cote d'ivoire pour les campagnes de ORANGE COTE D'IVOIRE j'ai 32 ans et je suis en quête d'emploi, je suis dynamique et je me sens utile quand j'effectue un travail bien fait.



Mes compétences :

Microbiologie

COMMERCE

Chimie

Biochimie