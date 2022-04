Franck ASSOUAN

Bonjour à tous,

je me présente Assouan Franck diplômé d'un BTS en bâtiment, je souhaite mettre en pratique mon expérience au profit de votre société et apprendre aux côtés de personnes d'expériences. Je suis certain que je peux porter une valeur ajoutée à l'entreprise. Disponibilité géographique totale.



Mes compétences :

DAO Autocad

Calcul mécanique et dimensionnement selon l’euro

Gestion de chantier

Métré