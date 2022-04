Franck ASSOUS

Canal Mail est une société créée en 2004, qui a pour objectif d'être un acteur du marché de l'e.mail marketing.

Les internautes au milieu des années 2000 sont très réceptifs pour recevoir des offres de "bons plans" et la société utilise les mécaniques d'acquisition du moment les plus en vogue pour établir une base de données conséquentes (jeux-concours, coregistration,...).

Les croisements de données permettent rapidement de créer des segments comportementaux qui servent à envoyer aux internautes des publicités adaptées à leur profil.

Il s'agira bien plus tard d'en retirer des analyses prédictives...

Le fleuron de notre activité aujourd'hui, est le site Panel-Institut qui permet aux internautes de gagner de l'argent sur des publicités qu'ils consultent (publicité incentivée).

Ce site était lors de sa première année de lancement (mai 2012), classé parmi le top 500 des sites français les plus fréquentés, il sera lancé à l'international courant 2014...A suivre...



