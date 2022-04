Franck ATCHOFFO

Mes compétences repose sur 3 piliers:

- un pilier management: qui se compose des différentes méthodologies acquises lors de ma formation et améliorées lors de mes expériences professionnelle. Ces acquis me permette de mieux appréhender un projet de son étude d'opportunité à sa livraison

- un pilier technique: qui se compose de l'ensembles des langages et technologies que j'ai appris lors de mes formations et de mes diverses expériences professionnelles. Ces acquis me permette d'être apte dans le développement de projets logicielles, web, et mobiles

- un pilier marketing: qui se compose de différents acquis reçus dans le cadre de la compréhension du besoin du client pour l'amener apprécier le livrable fourni. Comme quoi pour une bonne acceptation du livrable par le client il faut comprendre ces besoins



Mes compétences :

Cascading Style Sheets

Personal Home Page

HTML5

UML/OMT

Merise Methodology

JavaScript

JQuery

ECommerce

WordPress

Visual Basic .NET

SQL

SMS

PEAR

Oracle

Microsoft C-SHARP

Microsoft ASP.NET

Joomla!

Java Servlets

Java Server Pages

Java

HTML

Framework

Drupal

Django

Compaq/Digital Hardware

C++

C Programming Language

Android

AJAX

Ecoute

Esprit d'équipe

Synthèse

Esprit d'initiative

Méthode agile

Esprit analytique

Aisance relationelle

Dynamique

Scrum

Rigueur

Visual Basic for Applications

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Java Enterprise Edition

CMMi - Capability Maturity Model Integration

HP QUALITY CENTER

PLSQL DEVELOPER

PUTTY

SOAPUI

WINSCP