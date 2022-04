Franck Aubin AÏGLO

Depuis 2008, ma structure accompagne les entreprises et particuliers dans la définition et la réalisation de leurs différents projets en communication visuelle à travers une large palette de services. Nous réalisons principalement la création graphique, l’impression numérique et offset, les objets publicitaires, la production et l’enrichissement de documents, la production audiovisuelle et la location de matériels multimédias.



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Management de projet d'édition

Création graphique et mise en pages

Relation client fournisseur

Production et enrichissement de documents

Gestion administrative et logistique

Gestion de la chaine de transport