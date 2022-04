Franck AUBRY

En 1991, après 3 ans d’études et de stages dans diverses entreprises, j’obtiens un diplôme d’agent technique en maquettisme industriel, équivalent en Classification nationale des professions (CNP) à un niveau B, diplôme d’études professionnelles. Cette formation de maquettiste me permet d’intégrer le service maquette du SIRPA pendant mon année de service militaire. Durant cette période, j’aborde la technique de stratification sur une maquette de 7 mètres (vaisseau Latouche-Tréville au 1/18ème) et confectionne une arme factice (fusil d’assaut FAMAS au 1/1).



Je travaille depuis près de 20 ans dans les domaines très variés de la maquette et du prototypage. Mes 7 premières années au sein du groupe L’Oréal (groupe industriel français de produits cosmétiques) me permettent de me familiariser avec les techniques d’usinage traditionnelles (perceuse, tour, fraiseuse) et celles plus spécifiques du galbage (ponceuse à bande, lapidaire) afin de réaliser des maquettes et des prototypes de flacons et de produits de luxe (stylos, trophées, factices géants..). Pendant ces années, je travaille des matériaux tels que les plastiques (PMMA, PS, PVC), les résines (PU, LAB) et les métaux tendres (aluminium, laiton). Mes choix suivants me conduisent vers différents ateliers afin de développer certaines de mes connaissances (moulage, coulée de résine) et d’approfondir les sujets qui me tiennent à cœur (factices et objets publicitaires).



En 2000, avec un associé, nous créons une entreprise spécialisée dans le flaconnage cosmétique de haute qualité. Pendant 7 ans, mon statut de gérant m' amène à créer et gérer un portefeuille de clients et à entretenir des relations commerciales avec des prestataires et des fournisseurs. Je peux ainsi utiliser mes connaissances passées et en développer de nouvelles (thermoformage, sculpture, peinture…). Cette expérience de gestion d’entreprise me permet de suivre les projets de A à Z, de leur conception avec le designer à la réalisation de l’objet final, en passant par les premiers prototypes,en tenant compte des coûts et délais.



De 2010 à 2013 , je suis maquettiste peintre pour le groupe SEB SA (société française, leader mondial dans le domaine du petit équipement domestique). Mon activité s’est depuis orientée principalement vers le développement des prototypes de nouveaux produits. Je travaille en étroite collaboration avec les services du marketing et du design afin de définir les meilleurs choix possibles en termes d’esthétique (couleurs, matériaux, textures…). En outre, mon poste consiste également à m’occuper spécifiquement de l’atelier maquette en gérant le matériel et les produits nécessaires à son fonctionnement (commandes, contacts fournisseurs, sous-traitance…) ainsi qu’à être le tuteur des préparateurs maquettes et des stagiaires. Je supervise leur travail et les forme au métier de maquettiste.



Par ailleurs, je participe de façon bénévole aux formations SST et pompier, organisées au sein de la société.