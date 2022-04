Franck AWANA

J suis un jeune camerounais actuellement titulaire d'un bac électronique au lycée technique de koumassi,un brevet de technique supérieur en. electrotechnique et actuellement en licence Genie energetique et environnement.... j'opte pour ces filières pour la croissance économique de monpays dans le secteur de l'energie j'espère pour trouvé justement ce que je recherche un emploi me permettant d'acceder à ce domaine d'activité



Mes compétences :

Technicien superieur