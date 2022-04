Franck AYACHE

Disposant d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans le domaine des Risques Financiers, mes compétences recouvrent tous les aspects liés à la gestion du poste : audit du poste client, délivrance et suivi de lignes d’encours, validation des dossiers de financement, recouvrement, contentieux et juridique.



Mon poste actuel au sein de la société Peac Finances (ex IKB Leasing) me permet d'être un acteur central du suivi des Risques, multipliant les relations et les échanges avec nos apporteurs, nos clients et prospects, nos avocats en charge des dossiers contentieux, nos prestataires en matière d'information financière ainsi que l'ensemble des collaborateurs de notre société.