Franck AZAN

Consultant Fonctionnel et Technique, opérationnel sur les modules principaux de JDE ( Finance, Distribution).

6 ans d'expérience sur AS/400 JDE World Software, 1 an d'expérience sur JDE One World, 4 ans d'expérience et de projets en environnement international.



J'ai travaillé pendant 7 ans(2001-2007) pour la société de services Unilog, devenue LogicaCmg. Au cours de mes différentes missions, j'ai pu acquérir les compétences techniques et fonctionnelles qui m'ont permis de devenir analyste confirmé, puis consultant fonctionnel sur l'ERP(PGI) JDE World Software. J'ai aussi participé à une mission d'implémentation de JDE One World en tant que consultant fonctionnel(module finance).



En 2008, je me suis engagé dans une mission d'implémentation d'un ERP dans une entreprise(Dakar Sénégal). Je devais prendre ensuite la direction du service achat(et informatique), mais la conjoncture de cette fin d'année 2008 a conduit l'entreprise à annuler cette décision.



De retour en France, je suis disponible pour de nouvelles missions, et prêt à m'engager dans une structure et un projet à long terme.



Mes compétences :

Chef de projet

Finance

JDE

Microsoft World

Peoplesoft

SAP