Franck AZARIAN

Pendant 13 ans, j'ai évolué au sein d'un des métiers les plus excitants de notre époque : la téléphonie mobile.



Mes atouts majeurs sont :

- mes capacités à manager une équipe de vente

- gérer et développer un réseau de distribution

- piloter des stratégies commerciales



Manager, c’est savoir transmettre, accomplir, contrôler, et réaliser les objectifs définis par une Direction Générale.



J’ai pu acquérir et développer des qualités de formateur, qui m’ont permis d’apprendre à partager mon savoir et mon expérience.



Grâce à mes qualités relationnelles, de stratégies et de négociations, j’ai pu pénétrer le marché des distributeurs indépendants mais aussi celui de la grande distribution.



Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un nouveau secteur d'activité, à savoir le monde du paramédical.



Une nouvelle expérience qui enrichit ma carrière professionnelle et qui bonifie ma personnalité.



De nouveaux horizons, de nouvelles ambitions et de nouveaux objectifs s'offrent à moi...un beau challenge !!!



Mes compétences :

Développement commercial

Santé

Management

distribution

manager

commercial

parapharmacie

responsable

Communication

vente

téléphonie mobile

Franchise

compléments alimentaires

Industrie pharmaceutique

médical

encadrement

Pharmacie

Marketing

Délégué pharmaceutique