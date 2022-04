Issu d’une formation juridique tournée vers l’immobilier, à dominante mixte droit privé / droit public, je suis spécialiste du montage juridique d’opérations immobilières complexes, de l'acquisition du foncier jusqu'à la livraison de l'immeuble au client final.



Ma formation, axée vers le Droit public et privé, me permet d’intégrer la majeure partie des normes qui impactent le secteur de l’immobilier.



De plus, les missions qui m’ont été confiées à l’occasion des emplois que j’ai occupés, m’ont incité à travailler de manière continue en mode projet, me permettant ainsi d’acquérir une vision opérationnelle du travail à accomplir. Cette expérience du terrain, alliée à mon expertise de la science juridique, m’apporte une vision pragmatique du métier de juriste.



Permettre à ma société de travailler dans le respect des lois et des règlements, tout en défendant ses intérêts économiques, dans la réalisation des opérations immobilières dont elle a la charge, est plus qu'un métier, c'est une vocation.