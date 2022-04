Franck BABIN

Avec 40’000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 2 Mrd de CHF, le groupe Altran est le leader mondial du conseil en ingénierie.

Présent en Suisse depuis 1993, Altran Suisse réalise un chiffre d’affaires de 35 millions de francs et emploie 250 collaborateurs diplômés des meilleures formations. Altran Suisse dispose de bureaux à Genève, Lausanne, Zurich et Bâle.



Dans le cadre de notre stratégie de croissance en Suisse, nous avons recrutés 70 ingénieurs en 2017 et recruterons 80 ingénieurs en 2018.



++++POSTES OUVERTS EN JANVIER 2018++++

- 3 BUSINESS ANALYSTS POUR DEVELOPPEMENTS APPLICATIFS EN BANQUE PRIVEE (FRONT/MIDDLE/BACK OFFICE)

- 1 DEVELOPPEUR C# .NET AVEC 4 ANS D'EXPERIENCE + SQL

- 1 QUANT ANALYST

- 1 CHEF DE PROJET AMOA PROGICIEL BANCAIRE (TRIPLE A)

- 1 CHEF DE PROJET AMOA PROGICIEL BANCAIRE (SIMCORP)



Retrouvez nos postes sur notre site:



